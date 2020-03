Américo Caldeira, do CDC Porto Moniz, ganhou ontem a prova mais longa do Porto Santo Nature Trail, ao cumprir os 42 km do percurso no tempo total de 4 horas, 8 minutos e 11 segundos.

No segundo lugar do Ultra Trail classificou-se Luís Barradas (CD Escola de Santana), com 4:11,59, enquanto o seu colega de equipa Magno Sousa completou o pódio com 4:13,16.

Nos femininos, a vitória nesta...