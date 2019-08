Amelie Abreu ‘desfilou’ em St. Andrews

A jovem madeirense Amelie Abreu despediu-se ontem de mais um importante evento internacional de golfe amador.

A golfista do Clube de Golf do Santo da Serra (CGSS) participou no prestigiante torneio ‘St. Andrews Junior Ladies’, disputado no mítico campo de golfe escocês , onde acabou por obter um excelente resultado.

Na primeira fase da competição, e com um ‘field’ de 90 jogadoras...