Ameaça de morte reconhecida só em Lisboa

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou, no passado dia 17 de Outubro, um arguido que tinha feito um telefonema a outro cidadão madeirense prometendo que o iria matar. No Juízo Local Criminal do Funchal tinha sido absolvido daquele crime.

Em causa está um telefonema ‘azedo’ realizado ao final da tarde de 29 de Fevereiro de 2016. Num contexto de fim de um relacionamento que envolvia...