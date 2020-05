1Em alguns aspectos sim, mas por outro lado, criaram-se algumas novas reservas de nome, como por exemplo, no Cabo Girão, onde pode-se pescar de tudo e exercer actividades contrárias a uma zona protegida, é igual que fazer uma grande igreja onde se faz tudo menos rezar, no fundo é um cenário para inglês ver. Também, na orla costeira entre a vila do Caniçal e Ponta de São Lourenço,...