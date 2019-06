Ambiente autorizou trabalhos na duna

No início deste mês, houve uma movimentação de areias na área dunar da praia do Porto Santo, nas imediações do conhecido Bar do Henrique. A intervenção gerou alguma indignação nas populações locais e, de imediato, houve suspeitas de favorecimentos. Pedimos à Secretaria do Ambiente que nos revelasse se a intervenção foi autorizada e se situações como a ocorrida em 2015, em que chegou...