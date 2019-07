Regresso à I Liga. O desejo partilhado por todos aqueles que marcaram presença, ontem, na apresentação do plantel do Nacional para 2019/2020. Em pleno relvado do Estádio da Madeira, a ambição foi evidente em cada discurso, no sentido de devolver o clube ao principal escalão do futebol português. Não faltaram referências ao dia 17 de Maio de 2020, data da última jornada da II Liga,...