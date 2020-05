Dedicava-se ao comércio ambulante, tinha 62 anos e já não era visto pelos vizinhos desde quinta-feira, dia 7 de Maio. Foi encontrado, ontem, no interior da casa onde vivia, na Rua da Olaria, no Caniço, num cenário macabro e de aparente quadro de homicídio: amarrado no interior de uma banheira com água a escorrer, não se sabendo, para já, se as causas da sua morte estão relacionadas...