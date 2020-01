Já com o pensamento na segunda fase do Campeonato Nacional da I Divisão de juniores, em futebol, zona norte, o Nacional somou ontem a sua sexta partida sem conseguir vencer, desta feita com uma derrota no reduto do Famalicão pela margem mínima.

Já com o pensamento há muito na luta pelo play-off da manutenção, os alvinegros até realizaram uma boa partida, onde o equilíbrio foi a nota...