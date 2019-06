A Madeira esteve representada na 2.ª edição do Campeonato Nacional Multipli, que decorreu no dia 14 de Junho, no Instituto Politécnico de Leiria. 125 alunos do 3.º ao 6.º ano de escolaridade, representando as 75 escolas de todo o país (Portugal Continental e Regiões Autónomas), mostraram que a tabuada não é um ‘bicho papão’.

A Região foi representada pelas duas escolas apuradas...