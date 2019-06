As diversas alterações às leis eleitorais - publicadas, a 17 de Agosto passado, na Lei Orgânica n.º 3/2018, - não abrangem as próximas Regionais, pelo que, na Madeira, vigora a Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 1/2009, de 19 de Janeiro.

O alerta foi deixado pela delegação da Comissão Nacional de Eleições que na manhã...