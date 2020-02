O actor João Didlet teve uma lesão grave e foi submetido a uma intervenção cirúrgica, tendo sido afastado dos palcos por algum tempo e, por isso, não fará parte do elenco da peça de teatro ‘Ding Dong’, que vem à Região, nos dias 28 e 29 de Fevereiro, entre as 21 horas e as 22h30, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. O mesmo acontece com o actor Gonçalo Diniz que devido...