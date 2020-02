O crescimento do Alojamento Local na Ponta do Sol subiu vertiginosamente. A presidente da Câmara Municipal aplaude a tendência julgando ser fruto da política que tem desenvolvido. “Quando assumi funções, em Outubro de 2017, a Ponta do Sol tinha 85 Alojamentos Locais(AL). Passados dois anos e três meses, temos 152 Alojamentos, ou seja tivemos um crescimento de 79%”, enumera Célia...