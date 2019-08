Alojamento turístico na Madeira atinge 41.824 camas

A Região Autónoma da Madeira tinha, no final de 2018, um total de 41.824 camas no alojamento turístico, incluindo hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, turismo no espaço rural, turismo de habitação e alojamento local. Isto de um total de 1.542 estabelecimentos em 19.406 quartos.

Estes números foram divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nas...