Almoço ‘à antiga’ para celebrar abertura do túnel

Houve espetada, pão, bebida e outras iguarias, ontem, na visita presidencial à conclusão da obra do novo túnel da Ribeira de João Gomes, no Funchal. Dezenas de colaboradores do consórcio Afavias/Construtora do Tâmega, responsável pela execução da obra, entre engenheiros, dirigentes, projectistas e outros trabalhadores, esperavam Miguel Albuquerque à boca do túnel, para desfilarem...