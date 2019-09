Almada não pede a ‘cabeça’ de Paulino

“Não pedirei a cabeça de ninguém”. Para já foi com um curto comentário que o ex-Coordenador do Bloco de Esquerda sintetiza aquilo que pensa sobre o estado e liderança do BE. Roberto Almada defende a continuidade Paulino Ascenção à frente do Partido aconselhando-o a manter o “foco” na eleição de Ernesto Ferraz, o que permitirá preservar a representação dos ‘bloquistas’ no parlamento...