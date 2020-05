A sessão plenária de ontem, na Assembleia Legislativa, além de terminar com um recorde absoluto de votações (coluna nesta página), teve uma ordem de trabalhos totalmente preenchida por propostas do deputado do Partido Comunista. Ricardo Lume subiu várias vezes à tribuna para apresentar iniciativas, todas relacionadas com os efeitos da pandemia de covid-19 na economia e no trabalho....