O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, admitiu, ontem, que, nos próximos dois meses, o Governo não tenciona alterar de forma significativa as actuais medidas de prevenção do contágio e combate à pandemia de Covid-19 e que qualquer alívio posterior das restrições será gradual, pois a prioridade é garantir uma resposta eficaz do Sistema Regional de Saúde à evolução da doença....