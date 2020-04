Dois conhecidos enólogos (José Maria Soares Franco e João Portugal Ramos), o primeiro ligado à história do vinho no Douro e o segundo no Alentejo, arrancaram em 2007 com um projecto ao qual deram o nome de Duorum, que em latim significa ‘de dois’. De dois porque para além dos dois enólogos, há a registar o facto de haver uvas de duas sub-regiões do Douro e também vindas de vinhas...