O líder da Comissão Política Regional do Partido Aliança, Joaquim Sousa, garantiu ontem que não ficou desiludido com o resultado obtido na Região. “Num contexto em que vota uma percentagem tão pequena da população, os cerca de 1.600 votos que obtivemos não me deixa minimamente desiludido. O que me deixa preocupado são os números da abstenção”, reagiu o líder regional, que criticou...