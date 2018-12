Costinha não pode contar com Marakis, hoje em Alvalade, já que o médio cumpre jogo de castigo depois de ter visto o quinto cartão amarelo do campeonato. O treinador do Nacional lembra que tem opções no plantel: “Não vamos jogar fragilizados, só porque o Sérgio Marakis está castigado, temos um plantel com 29 jogadores, estamos confiantes e também atravessamos uma boa fase”.

Esta é...