O desempenho apresentado no jogo com o Desportivo das Aves é um dos bons indicadores deixados pelo Nacional na pré-temporada. A equipa de Luís Freire promete, para já, boa dinâmica ofensiva, contando com Bryan Rochez em boa forma, depois de ter sido o melhor marcador da equipa madeirense na época passada, e ainda o reforço Perotti. O jogo de Vila das Aves, teste de maior exigência...