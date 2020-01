Aguaceiros fracos e pontuais e um ligeiro arrefecimento da temperatura do ar é o que pode esperar de diferente no estado do tempo previsto para a Madeira até ao próximo domingo.

Por estar “persistentemente influenciado pelo Anticiclone dos Açores, em geral centrado entre o arquipélago dos Açores e o arquipélago da Madeira”, o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, revela...