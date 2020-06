José Gomes não gostou do trabalho do árbitro Manuel Mota no jogo do Marítimo frente ao Portimonense. E disse-o no final do jogo com a turma algarvia. Carlos Pereira foi mais dissuasor no discurso, mas admite que “a grande barulho” que o Portimonense foi fazendo ao longo da semana que antecedeu o embate “pode ter influenciado o trabalho do árbitro”, conforme entrevista concedida...