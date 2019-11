Está a ser positiva a prestação das duas duplas madeirenses que estão a participar no Rallye Casinos do Algarve, última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, ainda que seja preciso vincar o azar de Pedro Paixão, que está a ser navegado por Luís Rodrigues, que sofreu um furo no Skoda Fabia R5, na segunda das cinco especiais do dia de ontem, que o atirou para a 12.ª posição da...