O campeão da Madeira de ralis, Alexandre Camacho, realizou ontem, no norte de Portugal, a primeira sessão de testes com o Citroën C3 R5, viatura que irá guiar, esta temporada, no ‘regional’ da especialidade.

Apesar das condições meteorológicas adversas que se faziam sentir no troço de Vizo, o local utilizado habitualmente pela equipa Sports & You para a realização dos testes em asfalto,...