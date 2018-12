O recém-coroado ‘campeão’ do European Rally Trophy, Alexandre Camacho, estará presente na próxima sexta-feira dia 7 de Dezembro, na Rússia, para a gala de entrega de prémios da FIA, para receber o prémio referente à vitória na final do ERT, juntamente com outros campeões FIA de 2018, como são por exemplo os casos do campeão do WRC, Sébastien Ogier, e do campeão da Fórmula 1, Lewis...