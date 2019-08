Conquistado o título de campeão da Madeira de ralis de 2019, Alexandre Camacho e a equipa Vespas têm agora novos horizontes pela frente, que passam não só pela presença na última prova do campeonato, o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, agendado para 27 e 28 de Setembro, mas também por tentar realizar uma prova no exterior, estando em cima da mesa as hipóteses do Rallye...