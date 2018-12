O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, pediu ontem ao Governo Regional para, na densificação da medida orçamental que visa privilegiar os produtos regionais nas compras para instituições, respeitar as normas de concorrência europeias. Na mesma audiência de apresentação de votos de Boas Festas no Palácio de São Lourenço, o presidente do Governo disse ter “fundadas...