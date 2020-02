O FC Porto foi ontem eliminado da Liga Europa de futebol, ao perder com o Bayer Leverkusen por 3-1, em jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da competição, disputado no Estádio do Dragão.

Depois da derrota por 2-1 na primeira mão, na Alemanha, os ‘dragões’ sofreram novo revés em casa, perante um adversário que, ao longo de quase uma hora mostrou ser superior em termos individuais...