Foi uma descoberta algo invulgar feita pela segurança do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Uma cidadã estrangeira, que pretendia sair da Região, foi apanhada com uma arma branca, dissimulada num cartão de crédito.

O caso ocorrido no final da semana passada, no aeroporto madeirense, aconteceu quando a mulher com cerca de 55 anos pretendia deixar a Madeira, a meio...