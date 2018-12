Os inspectores da Polícia Judiciária que abriram uma encomenda dos CTT a 3 de Maio do ano passado depararam-se não só com 19 placas de haxixe com um peso total de 1.871 gramas, como também com um dispositivo de GPS que permitia aos traficantes saberem a qualquer momento a localização da ‘mercadoria’ no percurso desde Lisboa até ao Funchal. O julgamento de cinco arguidos acusados...