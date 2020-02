Miguel Albuquerque vai deslocar-se a Londres no segundo fim-de-semana de Maio para participar nas comemorações do Dia da Madeira. Uma visita que inclui um jantar festivo a 9 de Maio no Ibis Earls Court (Ilec Conference Centre) e que juntará cerca de mil emigrantes madeirenses que vivem no Reino Unido, alguns prontos para contar as experiências pós-Brexit, outros com interesses empresariais...