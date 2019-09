Miguel Albuquerque vai estar, amanhã, no Porto Moniz, para mais um comício do PSD/Madeira em que vai destacar os investimentos feitos neste concelho e os que estão previstos para os próximos quatro anos.

O concelho do Porto Moniz foi o primeiro a ver arrancar as obras de reabilitação do Parque Habitacional da Madeira, no que à eficiência energética respeita, numa intervenção que...