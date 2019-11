Albuquerque quer passar a mística aos mais novos

Miguel Albuquerque diz que o PSD-Madeira tem de conseguir “transmitir” às novas gerações “um espírito vencedor”, isto depois do partido ter ‘conquistado’ as eleições regionais e, consequentemente, ter formado Governo.

As palavras do presidente do Governo Regional surgiram a propósito da iniciativa ‘Encontro com Militantes’, na Calheta, palco montado a Oeste da ilha que serviu para agradecer o contributo de todos nos três resultados eleitorais obtidos este ano, “onde foi reconhecido o esforço colectivo numa campanha que foi exigente, desgastante e, igualmente, compensadora ao nível do combate, da auscultação e da concretização de compromissos”. Agora, as baterias estão apontadas para o arranque na preparação das eleições Autárquicas agendadas para 2021.

Eleições em que o PSD-Madeira espera inverter o actual cenário político, num trabalho que já se iniciou e que deve intensificar-se no terreno, junto da população, “com quem temos de saber encontrar as melhores respostas para o presente e para o futuro”, afirmou o chefe do executivo madeirense.

Valorização dos actuais quadros

A maior abertura do PSD-Madeira à sociedade e, em especial, aos mais jovens foi outra das mensagens deixadas, neste encontro, por Miguel Albuquerque, para quem é essencial que as novas gerações se identifiquem, cada vez mais, com o projecto social-democrata e façam parte das várias transformações do partido.

“Temos de saber estar preparados para os novos desafios e temos de ter a capacidade de integrar as preocupações dos mais jovens na nossa agenda política”, referiu, a este propósito, salientando que esta actualização é essencial, sob pena do partido “ser ultrapassado”.

A valorização dos actuais quadros e a integração de novos militantes são, assim, prioridades neste momento, assim como “é também prioritário” que o PSD-Madeira comece a renovar e reforçar a sua presença nos 11 concelhos da Região, garantindo “uma maior e mais forte mobilização para as lutas que tem pela frente”.

Lembrando as “conquistas” alcançadas este ano, o líder dos social-democratas garantiu mais uma vez que todos os compromissos que foram assumidos aquando da campanha eleitoral serão para cumprir na presente Legislatura.

Numa alusão ao actual Programa de Governo e à margem desta reunião, Albuquerque aproveitou para evidenciar a continuidade da aposta no crescimento económico, de modo a manter a tendência de diminuição da taxa de desemprego, mas, também, a redução da carga fiscal para as famílias – no caso do IRS, em todos os escalões – e para as empresas, no IRC, que passa para 12%, vincando ainda as diferentes medidas que estão previstas tanto na área social quanto na saúde e educação, sem esquecer a aposta na economia verde, na economia azul e na sociedade digital.