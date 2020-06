Os três diplomas que resumem as reivindicações da Madeira foram aprovados, ontem, na Assembleia da República, com um total de 121 votos a favor - PSD, CDS, BE, PCP, Verdes, Iniciativa Liberal, Chega, deputada independente Joacine Moreira e os três deputados da Madeira do PS -, a abstenção do PAN e votos contra da bancada socialista (105 votos).

Os três projectos de lei, do PSD e...