Albuquerque diz só receber “ordens do povo”

Apesar de não ter ganho as eleições regionais com maioria absoluta, Miguel Albuquerque terminou o discurso de abertura das I Jornadas Parlamentares do PSD dizendo que seu partido “continua ser o melhor, o que tem melhores quadros, que cumpre os seus compromissos, que tem independência e verticalidade nas suas tomada de decisão, que pensa pela sua cabeça, que não recebe lições de...