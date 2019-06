Albuquerque com a Calheta, Teles contra Lisboa

Miguel Albuquerque e Carlos Teles traçaram dois rumos diferentes durante as suas intervenções na sessão solene comemorativa dos 517 anos de elevação do concelho da Calheta, embora nalguns pontos chegassem a convergir, particularmente no relatório e contas que ambos apresentaram sobre o estado e desenvolvimento do município. O governante sublinhou que o seu “governo está com a Calheta”...