‘Alameda do Artista’ lançada amanhã

Com a colocação de dois bustos de homenagem ao Homem e à Mulher Madeirense ganha forma a primeira etapa do projecto denominado ‘Alameda do Artista Madeirense’, em Machico.

Trata-se de uma iniciativa da Atlanticulture que implica numa segunda fase, a 1 de Julho de 2020, a produção de 20 medalhões em bronze de reconhecidos artistas madeirenses que deixaram marcas na história colectiva...