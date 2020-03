Todas as aquisições que o SESARAM, o IASAÚDE e a Protecção Civil tiverem de realizar, no âmbito do combate ao novo coranavírus, podem ser com recurso ao ajuste directo. A autorização consta do Despacho de Pedro Ramos que, entre outros, declarou a situação de alerta em todo o território da Madeira.

O governante socorreu-se de uma possibilidade prevista no Código dos Contratos Públicos,...