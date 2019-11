“Ainda faltam 45 voluntários”

Os Bancos Alimentares contra a Fome realizam no fim-de-semana mais uma Campanha de Recolha de Alimentos com o objectivo de levar comida aos mais carenciados. A campanha conta com mais de 400 mil voluntários em todo o país. Na Madeira, nesta que já é a 14.ª edição, ainda há pouco voluntariado.

