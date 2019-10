A Companhia de Caçadores 1739, conhecida também como ‘Águias do Maiombe’, comemora este ano 50 anos do seu regresso a casa com o dever cumprido.

Para assinalar esta data, será celebrada uma missa de acção de graças e de sufrágio pelos companheiros já falecidos, no próximo sábado, dia 12 de Outubro, na Igreja Paroquial do Caniço, pelas 10h30, presidida pelo padre Rui Pontes, filho...