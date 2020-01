A empresa especializada em falcoaria, a TFalcon Madeira, acaba de ganhar mais um serviço para afugentar pragas aladas, no caso os pombos que a qualquer hora do dia incomodavam os clientes da multinacional McDonald’s, no caso em concreto a unidade da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses. A aposta passa por deixar a esplanada limpa dos commumente denominados ‘ratos com asas’,...