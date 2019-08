Agricultores de cana (des)esperam pelo dinheiro da produção

O presidente da Associação do Produtores de Cana Sacarina confirma a existência de atrasos no pagamento aos agricultores referentes à última colheita. “Somente aqueles que entregaram as canas na Calheta, no engenho velho, porque no Ribeiro Seco, receberam, tal como receberam quem entregou no Porto da Cruz”, nota. Seja como for, a situação está a provocar a insatisfação desta classe,...