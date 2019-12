Pedro Freitas tem uma agenda ‘recheada’ de concertos para os próximos dias.

O artista madeirense actua, no dia 20 de Dezembro, no Restaurante Quinta Estação. No dia 21 de Dezembro ‘sobe ao palco’ da Noite do Mercado da Ribeira Brava e, no dia 22 de Dezembro, irá animar a Noite do Mercado do Estreito de Câmara de Lobos.

Habituado a subir aos mais diversos palcos, o conhecido cantor...