Ainda a pandemia não tinha chegado a Portugal e os seus efeitos já se faziam sentir nas agências de viagens. Os clientes estavam preocupados com possíveis cancelamentos e as dúvidas não paravam de chegar. Depois, à medida que eram impostas restrições no nosso país e em todo o Mundo, com o consequente encerramento do espaço aéreo, as agências de viagens não tiveram mãos a medir....