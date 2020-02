O jovem piloto madeirense Afonso Silva foi o grande vencedor da categoria de Cadetes 4T, do Open de Portugal de Karting 2020, disputado este último fim-de-semana, no Kartódromo Internacional de Leiria, numa organização a cargo do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria.

Afonso Silva (Sodikart), que garantiu o direito de disputar esta competição, através de um prémio atribuído pela...