É mais um episódio na troca de ‘galhardetes’ entre o Madeira Andebol SAD e o CAB Madeira, com a questão dos apoios oficiais pelo meio. O treinador adjunto da SAD masculina, o madeirense Afonso Franco, saiu ontem em defesa do seu chefe de equipa Paulo Fidalgo e das reivindicações da colectividade sobre um reforço das subvenções públicas com base no mérito desportivo.

Afonso Franco...