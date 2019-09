Leonel Pontes ainda estará hoje no banco, em Alvalade, mas depois deverá ser oficializada a sua saída do comando técnico do Sporting. Nos primeiros três jogos à frente da equipa, o empate no Bessa foi o melhor resultado que o madeirense conseguiu alcançar. Depois disso a equipa leonina perdeu na visita ao PSV, para a Liga Europa, e na recepção ao Famalicão, na 6.ª jornada do campeonato....