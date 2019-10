Afavias furta inertes na praia da Tabua

O material sólido que compõe a praia da Tabua, junto à foz da ribeira, está a ser retirado por máquinas da Afavias e transportado por camiões para um terrapleno nos Socorridos, acima do Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO) onde a mesma construtora gere uma britadeira. A apropriação tem decorrido à vista de todos, expondo a via expresso à erosão do mar e ao risco de galgamento...