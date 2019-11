Aeroporto de Lisboa recebe desfile Fátima Lopes

Imparável. Depois do desfile de sábado à noite, em Lisboa, Fátima Lopes prepara-se para realizar o primeiro desfile de moda alguma vez feito no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O convite partiu da ANA – Aeroportos de Portugal, para assinalar o aniversário da loja Portfolio que passou a comercializar a colecção ‘TAP by Fátima Lopes’, feita em parceria com a transportadora aérea...